Nächster EU-Gipfel soll Weg für Grünen Pass ebnen

Der nächste EU-Gipfel am 25. Mai in Brüssel soll die Einigung auf den Grünen Pass als europäisches Zertifikat für Geimpfte, Getestete und Genesene vorbereiten. Dies kündigte EU-Ratspräsident Charles Michel am Samstag in Porto an, wo derzeit ein EU-Gipfel stattfindet, an dem auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teilnimmt, der sich bereits wiederholt für eine schnelle Umsetzung auf europäischer Ebene eingesetzt hat.