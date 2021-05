Barisic: „War unsere Chance auf Unsterblichkeit“

Weshalb man heute, exakt 25 Jahre nach der Final-Niederlage im Europacup der Cupsieger, auch in Hütteldorf nur von einem „wunderschönen Jubiläum“ spricht. Obwohl Peter Schöttel damals bei diesem Tausendgulden-Freistoß von N’Gotty den Ball so unglücklich abgefälscht hatte. „Unhaltbar“, ist sich Konsel noch heute sicher. „Wir waren so eine geile Truppe, aber im Finale wollten wir zu viel, sind wir verkrampft“, weiß Carsten Janker. Der mit seinem Turban die spektakuläre Reise durch Europa bis nach Brüssel gegen Sporting Lissabon und Feyenoord Rotterdam mitgeschrieben hatte. „Alle sind über sich hinausgewachsen“, sagt Konsel. Weil Trainer Ernst Dokupil seine Burschen an der langen Leine hielt, alle Freiheiten gab.