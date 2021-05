Lob für Thiem: „War ein kräftiges Lebenszeichen!“

Was erwartet sich Massu heute gegen Alexander Zverev? „Ein aufregendes Match, doch Dominic war einige Wochen nicht auf der Tour, das kann man nicht so leicht kompensieren.“ Und Nachsatz: „Unter diesen Umständen in Madrid das Semifinale zu erreichen, ist schon ein echtes Ausrufezeichen.“ Stober ist ebenfalls happy, „weil Dominic wieder voll bei der Sache ist. So kann es weitergehen …“