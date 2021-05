Madrid LIVE: Thiem gegen Zverev um Finaleinzug

Finale 2018

Die einzige Niederlage auf Sand gegen Zverev kassierte der ÖTV-Star allerdings ausgerechnet auf Madrider Boden - im Finale 2018 mit 4:6,4:6. „Da war ich eigentlich chancenlos“, erinnerte sich der 27-jährige Niederösterreicher. Im Jahr zuvor war er Nadal im Endspiel unterlegen, er kämpft also am Samstag in seinem vierten Halbfinale um seine dritte Endspielteilnahme bei dem Masters-1000-Event. Und das, obwohl er vor Madrid verletzungsbedingt und wegen Motivationsproblemen rund sieben Wochen pausiert hatte. „Gegen Sascha war ich 2018 hier im Finale. Ich bin gespannt auf das Match“, so Thiem.