„Opfer“ muss nun wegen schwerem Betrug vor Gericht

Es war wie ein Gruß aus der Hölle: Ausgerechnet am Karsamstag, dem 11. April 2020, wurde die Wohnung eines Trafikanten (39) in Laakirchen angezündet und sein Auto in einem Wald abgefackelt. Die Staatsanwaltschaft Wels hat nun Anklage gegen das „Opfer“ erhoben. Ihm wird versuchter schwerer Betrug vorgeworfen.