Kein Personal für Info zur Zeckenimpfung

Aktuell läuft wieder die Zeckenimpfaktion der Stadt – und obwohl man erstmalig auf ein Online-Anmeldesystem setzt, wird das Service gut angenommen. Bereits nach wenigen Tagen hatte man bereits 2500 Anmeldungen. Dennoch gibt es derzeit einige Linzer, die sich im Stich gelassen fühlen, nachdem sie nicht wie in der Vergangenheit über die nötige Auffrischung informiert wurden. Natürlich könnte man jetzt sagen: In Zeiten der Pandemie kann man mehr Selbstinitiative erwarten und gibt es wohl Wichtigeres, als dass einen der Magistrat darüber in Kenntnis setzt, wann die nächste Impfung ansteht. Doch viele hatten sich an das Service der Stadt gewöhnt und darauf verlassen.