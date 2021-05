Laureus-Preis: Alaba gewinnt, Thiem geht leer aus

David Alaba hat gegen Ende seiner Zeit beim FC Bayern als Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters eine weitere Auszeichnung erhalten. Der Champions-League-Sieger wurde am Donnerstag mit dem Laureus-Preis als Mannschaft des Jahres gewürdigt. Die Einzel-Auszeichnungen gingen bei der Online-Veranstaltung in Sevilla an Tennis-Stars: bei den Herren an Spaniens Rafael Nadal und bei den Damen an Naomi Osaka aus Japan. Womit US-Open-Sieger Dominic Thiem leer ausging. Formel-1-Star Lewis Hamilton erhielt einen weiteren Laureus.