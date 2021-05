Zweite Zentralmatura-Runde für Corona-Fälle

Normalerweise ist es ja so: Wer beim ersten Termin nicht zur schriftlichen Matura antritt, muss das Ganze im Herbst in einem zweiten Anlauf nachholen. Weil in der Corona-Krise aber so vieles ganz und gar nicht normal ist, stellte das Bildungsministerium nun vor, wie beispielsweise Kontaktpersonen dennoch ohne lange Wartezeit zu ihrer Reifeprüfung kommen können.