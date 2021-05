31-Jähriger stürzte mit Auto in einen Bach

Gegen 8.45 Uhr fuhr der 31-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Fahrzeug auf der L104 von Haslau kommend in Richtung Gasen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug bei Straßenkilometer 29,45 in einer Kurve mit den rechten Rädern auf die Fahrbahnböschung und fuhr diese einige Meter entlang. Daraufhin schleuderte der Pkw über die Fahrbahn, stieß gegen mehrere Verkehrszeichen und stürzte schließlich in den Gasenbach, wo er seitlich zum Liegen kam.