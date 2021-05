Pulker drängt auf komplette Gastro-Öffnung in Wien

Öffnung wäre „Zeichen des Vertrauens“

Für ihn wäre es ein Zeichen des Vertrauens in die Sicherheitsvorkehrungen der Wirte, aber auch ein Zeichen des Vertrauens an die Bevölkerung, wenn Wien „die richtige Entscheidung trifft“ und die Gastronomie auch innen öffnet. „Wir sind nicht am Mittelmeer, wo wir zwölf Stunden am Tag Sonnenschein haben. Was machen die Betriebe, wenn es regnet und die Gäste die Flucht ergreifen?“, fragt Pulker, wohl auch an den Wiener Stadtchef gerichtet.