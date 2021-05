Corona-Impfung bringt Freikarte für Yankees & Mets

„Wenn du dich impfen lässt, dann werden sie dir eine Freikarte für das Spiel geben“, erklärte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch. Um die Stadt einen weiteren Schritt zurück zur Normalität zu führen, kündigte Cuomo außerdem an, dass es ab Donnerstag Tickets für Broadway-Shows (beginnend mit 4. September) geben werde.