SP will freien Seezugang in OÖ mit Leben erfüllen

„Die Menschen sehnen sich nach Aktivität in der Natur“, weiß SPÖ-Klubobmann Michael Lindnder. Er fordert daher nun, „das Versprechen in der Landesverfassung auf freien Seezugang in Oberösterreich mit Leben zu erfüllen“. Dazu brauche es aber auch eine gute Vorbereitung durch das Land. Die vermisst Lindner jedoch.