„Extreme Zuspitzung des falschen Männerbildes“

„Männerbild kann dazu verleiten, gewalttätig zu sein“

Auch für Erich Lehner vom Dachverband für österreichische Männerarbeit ist klar, dass man mit dem traditionellen Männerbild in Österreich ein Problem habe. Dieses Bild sei auch in anderen europäischen Ländern, sehr stark an Dominanz und Konkurrenz orientiert. „Pierre Bourdie hat von der ,libido dominandi‘ gesprochen. Das formuliert sich durch Konkurrenz unter Männern aber auch an der Unterordnung der Frauen aus.“ Morde an Frauen seien die extreme Zuspitzung dieses Männerbildes. Das heiße aber nicht, das jeder Mann in einer Gesellschaft gewalttätig wird. „Das heißt aber sehr wohl, dass es Situationen geben kann, wo dieses Männerbild dazu verleiten kann, gewalttätig zu sein“, so Lehner.