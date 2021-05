Schauspiel-Star Senta Berger: Frau ohne Alter

Senta Berger mit Kirk Douglas und Frank Sinatra vor der Kamera

Auch die TV-Sender streuen Rosen. Eine Qual der Wahl, womit sie gratulieren sollen, so umfangreich ist der Filmschatz, den die am 13. Mai 1941 in Wien-Hietzing geborene Tochter eines Musikers und einer Lehrerin angehäuft hat. Bereits im Alter von 14 Jahren nahm sie Schauspielunterricht, aus dem Reinhardtseminar flog sie 1958 hinaus, da sie eine Rolle in der US-Schnulze „The Journey“ an der Seite von Yul Brynner angenommen hatte - ohne den Direktor vorab um Erlaubnis zu fragen.