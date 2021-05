Festivals, Konzerte: Optimismus bei Veranstaltern

Findet Frequency Mitte August statt?

Maskenloses Zuprosten wirkt aktuell zwar noch befremdlich, doch die Konzertveranstalter rüsten sich für ein Comeback. Das Mitte August in St. Pölten geplante Frequency hofft nach wie vor auf eine Durchführung. „Wenn der Grüne Pass kommt und Geimpfte, Getestete und Genesene gleichgestellt sind, spricht nichts dagegen“, so Veranstalter Harry Jenner, der weiter meint, „in den USA oder England ist man mit dem Impfen sehr weit, aber wir holen auf. Das Ziel eines Events kann aber nur sein, dass sich niemand infiziert“. Zu einer endgültigen Entscheidung müsse man sich in den nächsten drei bis vier Wochen durchringen.