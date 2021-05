Golf statt Ski: Jetzt wird die Sportskanone Profi!

„Der Zeitpunkt steht noch nicht ganz fest, vielleicht schon im Juni“, sagt der 22-Jährige, der eine richtige Sportkanone ist. Denn ganz dem Golf hat sich der Ennstaler erst 2016 verschrieben. Davor war er dreigleisig unterwegs. „Ich hab bei Liezen Fußball gespielt und war früher außerdem im Kader des ÖSV, bin siebenfacher österreichischer Meister. Bei einer Nachwuchs-WM hab ich Gold im Slalom und Riesentorlauf gewonnen“, erzählt der Tausendsassa. „Die Eltern haben mich immer in allen Sportarten unterstützt. Sie sind aber über mein Ja zum Golfsport schon froh, da müssen sie keine bösen Stürze anschauen“, zwinkert „Reggy“.



Start auf Challenge Tour

In den Endspurt des Audi Circuit geht der Pro in spe locker vom Hocker. „Meine wohl letzten Turniere als Amateur möchte ich einfach nur genießen“, sagt Regner, der schon als zweijähriger Dreikäsehoch mit einem Plastikschläger dem Papa auf dem Golfplatz hinterher stiefelte. Karriereplan als Pro hat er sich keinen zurechtgelegt. „Ich lass alles auf mich zukommen.“ Die ersten Schritte als Pro wird Regner heuer auf der Challenge Tour machen, wo er auf rund acht Einladungen hoffen kann.