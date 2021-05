Eltern hoffen auf Wunder für Magdi (22)

„Wunder passieren an jedem Tag. Es gibt Menschen, die glauben nicht daran, aber es ist so.“ Dieses Filmzitat aus „Forrest Gump“ ist zum Leitsatz der Familie Gallhuber geworden, und ist wohl auch ein Vorbild für viele in der Region St. Georgen am Ybbsfelde im niederösterreichischen Bezirk Amstetten. Magdalena „Magdi“ Gallhuber hatte vor mehreren Jahren einen Unfall mit dem Fahrrad, lag danach ein halbes Jahr im Wachkoma und benötigt heute noch 24-Stunden-Betreuung sowie ihren Rollstuhl.