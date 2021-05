Bei Börserl-Klau überrascht

Vom Wohnungsbesitzer gestellt und anschließend verhaftet wurde am Dienstag ein 42-Jähriger in Salzburg-Neustadt. Er schlich sich am Dienstagvormittag in die unversperrte Wohnung eines 34-jährigen Salzburgers und wollte seine Geldbörse stehlen. Als er die Wohnung wieder verlassen wollte, wurde er vom Wohnungsbesitzer gestellt und aufgehalten. Er verständigte die Einsatzkräfte, die den Mann vorläufig festnahmen. Der 42-Jährige wird angezeigt.