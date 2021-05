Nach Hattrick-Gala: Transfer-Wende bei Bale?

Im Sommer endet die Leihe, dann müsste Tottenham ein Kaufangebot an Real Madrid abgeben. Für ein solches gibt es nun das Okay von Klubboss Daniel Levy, das berichtet zumindest die „Daily Mail“. Entscheidend wird auch die Meinung des neuen starken Mannes sein (derzeit coacht Interimstrainer Ryan Mason). Die große Fragen lauten also: Wer wird der zukünftige Tottenham-Cheftrainer und passt Bale in dessen System?