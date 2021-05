Handball-Männer bei EM-Auslosung in Topf 2 gesetzt

Österreichs Handball-Männer sind bei der Auslosung für die Europameisterschaft im Jänner 2022 am Donnerstag in Budapest in Topf zwei gesetzt. Wie der kontinentale Verband EHF am Montag bekannt gab, kann die ÖHB-Auswahl damit nicht auf Dänemark, Schweden, Russland, Serbien und Co-Gastgeber Ungarn treffen. Aus Topf eins drohen den Österreichern Spiele gegen die Mehrfach-Titelträger Spanien, Frankreich und Deutschland bzw. dem EM-Dritten 2020 Norwegen.