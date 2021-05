Magi-Kandidaten stellen sich den Politiker-Fragen

„Ich will, dass sich jeder ein Bild von den Kandidaten machen kann“, erklärt Bürgermeister Harald Preuner. Nach dem Hearing wird der Personalberater einen Vorschlag präsentieren, am Montag wird die Personalkommission zusammenkommen und dann soll nächste Woche am Mittwoch der Gemeinderat die Bestellung des neuen Magis absegnen.