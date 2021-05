Thiem vor Comeback: „Erwartungen sehr niedrig“

Der Weltranglistenvierte hofft darauf, in Madrid, Rom „und noch einem Turnier“ einige Matches zu bekommen, um in Hinblick auf Paris wieder mit guter Matchpraxis dazustehen. „Wenn ich nach Roland Garros komme, will ich körperlich und spielerisch in der besten Verfassung sein, um dort die beste Chance zu haben.“ In Madrid will er auf seinem Lieblingsbelag Sand die komplette Konzentration auf das erste Match legen. „Die Erwartungen sind sehr niedrig, obwohl ich gut vorbereitet und körperlich topfit bin. Ich bin gespannt und hoffe, dass ich schnell wieder in den normalen Matchrhythmus reinkomme.“