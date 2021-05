All-Inclusive-Pilgern als Urlaubstrend

24.000 Pilger-Kilometer

Statt einem verlängerten Wochenende in Italien oder einem Kroatien-Urlaub ziehen vor allem immer mehr junge Menschen und Familien eine Wallfahrt im Inland vor. Hinzu kommt, dass beliebte Pilgerwege in Spanien oder Frankreich Pandemie-bedingt noch immer nicht in Frage kommen: „Es gibt ja bei uns mittlerweile ein 24.000 Kilometer starkes Pilgerwegenetz, etliche Touren sind in einer Woche gut machbar - also ideal für einen Urlaub“, weiß Stadler.