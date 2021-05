Ist Ihnen das grün genug, Frau Sima?

Die ehemalige Planungsstadträtin Birgit Hebein muss seit ihrem Rücktritt oft Schluckauf gehabt haben, denn es gibt eine, die häufig an sie denkt: Nachfolgerin Ulli Sima von der SPÖ. Egal, ob Verkehr oder zu wenig Grünraum: Schuld ist immer Frau Hebein. Und so bleibt Sima beim Thema Mariahilfer Straße, was sie sonst nicht ist: wortkarg. Wie berichtet, entsteht dort ein riesiger Shopping-Tempel mit Alibi-Bäumen auf der Terrasse, die der Bezirk erst genehmigen muss.