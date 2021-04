Impfzentren in Tiroler Bezirken öffneten ihre Tore

Bis zu 1800 Impfungen pro Tag möglich

Nach den Impfzentren in der Stadt Innsbruck und in der Dolomitenhalle in Lienz öffneten am Freitag weitere acht Impfzentren erstmalig ihre Türen. In den Impfzentren in der Sporthalle Reutte, in den Stadtsälen Landeck und Imst, im Oberlandsaal Haiming, im Sportzentrum Telfs, in der Arena Kufstein, im Gemeindesaal Kundl und in der Eishalle Kitzbühel sind künftig je nach Kapazität bis zu 1800 Impfungen täglich möglich. Über 12.000 Personen haben bereits eine Einladung zu einer Impfung für dieses Wochenende erhalten - alle Termine sind vergeben.