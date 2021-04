Starkes Finish! Schwab beendet ersten Tag als 38.

Matthias Schwab liegt nach dem ersten Tag des Golfturniers der European Tour in Adeje/Teneriffa auf Rang 38. Der Steirer schaffte am Donnerstag dank eines starken Finish eine 68er-Runde (3 unter Par). Der 26-Jährige lag nach zehn Bahnen bei minus eins, schlug danach aber zwei Birdies und am abschließenden Loch ein Eagle.