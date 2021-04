Vier „Wasser-Millionen“ für das Land Tirol

49 Gemeinde-Vorhaben

Für 49 Projekte der kommunalen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung stellt der Bund in Summe 2,4 Millionen Euro zur Verfügung. Damit soll etwa ein Projekt in Greit in der Gemeinde Pfunds angegangen werden. 1,5 Millionen Euro fließen in den Hochwasserschutz. „Wir investieren seit vielen Jahrzehnten konsequent in den Bereich, damit das Risiko nicht weiter verschärft wird“, sagt Köstinger. Sie gibt für elf Projekte in Tirol grünes Licht, unter anderem für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an Inn, Sill, Großache und kleineren Gewässern.