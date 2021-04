Impfung: Terminvergabe für Über-50-Jährige startet

Bereits 321.500 Impfungen in Tirol

Man sei zuversichtlich, dass in den kommenden Monaten größere Kontingente an Impfstoffen zur Verfügung stehen, damit soll möglichst bald mit der großflächigen Ausrollung der Impfungen für die breite Bevölkerung begonnen werden. In Tirol wurden insgesamt rund 321.500 Impfung durchgeführt, davon rund 212.500 Erst- und rund 109.000 Zweitimpfungen. Bei der Altersgruppe über 65 Jahre haben in Tirol inzwischen 73,5 Prozent zumindest eine Erstimpfung erhalten.