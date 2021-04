Platz 4 in EU - Österreich holt beim Impftempo auf

Impfungen kommen in Fahrt

Zwar zeigen die Daten nur eine Momentaufnahme, da nicht alle EU-Länder immer gleichzeitig Zahlen an die ECDC schicken. Manche tun dies öfter, manche nur wie vorgeschrieben zweimal die Woche - daraus ergeben sich Unschärfen. Dennoch zeigt sich, dass die Impfungen nach dem holprigen Start nun gut in Fahrt kommen - vergangene Woche wurden erstmals rund 60.000 Menschen an einem Tag geimpft. Positiv auf den österreichischen Impfplan wirken sich auch die vorgezogenen Biontech-Impfdosen aus, die im Juni verabreicht werden sollen.