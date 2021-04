Prominente wettern gegen die Welser Venus-Statue

Das 15 Zentimeter große Original der Statue aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert, die in dem Brief der Antifa als „braune Venus“ bezeichnet wird, wurde 1916 von einem Bauern in Gunskirchen ausgegraben. 1938 machten die Nationalsozialisten die Venus von Wels zum Kultobjekt, mit Nachbildungen wurden „verdiente Männern der Bewegung“ geehrt. Erster Empfänger war übrigens Hermann Göring. Eine große Nachbildung stand bis 2003 am Welser Messegelände.