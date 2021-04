Callum Ilott wird 2. Testfahrer bei Alfa Romeo

Das Formel-1-Team Alfa Romeo engagiert einen 2. Test- und Simulator-Fahrer! Der Engländer Callum Ilott teilt sich ab sofort die Aufgaben mit dem Polen Robert Kubica. Und zwar nicht nur in der Basis in Hinwil in der Schweiz, sondern auch an der Rennstrecke. Am kommenden Freitag wird er in Portimao in Portugal erstmals während eines Grand-Prix-Wochenendes im 1. Training zum Einsatz kommen.