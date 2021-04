Karl landete fast im Rollstuhl: „Hat mich geprägt“

Beim Wings for Life World Run am 9. Mai ist Benni wie jedes Jahr dabei: „Ich werde mit meiner Familie mit der App in Lienz laufen. Da haben wir uns schon eine schöne zwei Kilometer lange Runde überlegt. Mal schauen wie oft wir die laufen, bis uns das virtuelle Catcher Car einholt.“ Der 35-Jährige lächelt: „Bei meinem ersten Lauf in St. Pölten habe ich 36 Kilometer geschafft. Dafür konnte ich danach lang kaum Treppensteigen. Seitdem habe ich beim Laufen generell viel dazugelernt.“