Pensionsabschied im KH: Feiern war gleich feuern

„Null Verständnis und Toleranz“

Den KAV vertritt Anwalt Dieter Kieslinger: „Es wurde ohne Masken in einem Zimmer gefeiert, Wange an Wange, ohne Abstand. Und das auf einer onkologischen Station. Dafür gibt es null Verständnis und Toleranz.“ Zumal die Bilder in sozialen Medien gelandet seien. Gemacht soll sie eine Krankenschwester haben - gegen sie gibt es einen „Auflösungsvorbehalt“. Denn sie will nur am Weg zu einem Patienten am „Feierzimmer“ vorbeigekommen sein und eben dieses Foto gemacht haben.