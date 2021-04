Peru: Impf-Vordrängler Vizcarra an Corona erkrankt

Das ist Karma: Der in einen Corona-Impfskandal verwickelte ehemalige peruanische Präsident Martin Vizcarra ist eigenen Angaben zufolge an Covid-19 erkrankt. Er und seine Ehefrau seien positiv getestet worden und hätten Symptome, obwohl sie Vorsichtsmaßnahmen befolgt hätten, schrieb der 58-jährige Politiker am Sonntag auf Twitter. Seine Familie ergreife die notwendigen Isolationsmaßnahmen, so Vizcarra.