Zehnjährige Ämtersperre für Perus Ex-Präsident

Wegen seiner Verwicklung in einen Impfskandal darf der frühere peruanische Präsident Martin Vizcarra für zehn Jahre keine öffentlichen Ämter bekleiden. Er hatte sich Ende vergangenen Jahres - ohne an der Reihe zu sein - mit dem Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm impfen lassen. Der Kongress des südamerikanischen Landes verhängte deshalb am Freitag die Ämtersperre gegen den ehemaligen Staatschef (2018-2020).