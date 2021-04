Weltmeister Ogier gewann WM-Thriller in Kroatien

Für Aufregung sorgte aber ein Unfall Ogiers auf einem öffentlichen Verbindungsstück zur Schlussprüfung, nach dem ein Polizist das an der Beifahrerseite beschädigte Auto des siebenfachen Champions stoppen wollte. Ob der Vorfall Folgen hat, ist noch unklar. In der WM führt Monte-Triumphator Ogier dank zweier Saisonsiege nach drei von zwölf WM-Läufen mit 61 Punkten vor Neuville (53). WM-Lauf vier erfolgt vom 20. bis 23. Mai in Portugal.