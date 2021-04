Thiem: „Olympia-Medaille ist ein riesiges Ziel“

Keine leichte Zeit! Bittere Niederlagen, keine Erfolgserlebnisse. Tennisstar Dominic Thiem kam 2021 noch nicht auf Touren. Seit einer Woche steigt der 27-Jährige im Training wieder aufs Gas, die Vorbereitungen auf sein Comeback in Madrid (ab 2. Mai) laufen auf Hochtouren. Nach dem 1000er-Klassiker in Spanien stehen Rom und die French Open auf dem Programm, sollte Thiem noch Matchpraxis brauchen, könnte die Nummer vier der Welt vor dem Grand Slam in Roland Garros ein zusätzliches Turnier einschieben. „In Paris muss ich in Topform sein“, erklärt der Champion der US Open 2020, „dafür tue ich momentan echt alles ...“