Richie Deutinger: „Da bekomm ich Gänsehaut“

Würden Sie gerne auch einmal aus der Spur fahren und einmal ein komplett anderes Format machen?

Ich sage einmal so. Das, was ich jetzt habe, das ist sehr cool. Ich bin auch so aufgewachsen, in einem Bergdorf mit 400 Einwohner, und da haben wir nix gehabt außer die Musi (lacht). Weil zum Fußballspielen war es viel zu steil. Somit ist nur ein Instrument übriggeblieben, und das hat mich schon sehr geprägt. Die Gemeinschaft, das Dorfleben, da komme ich einfach her und da kenn ich mich aus. Und deshalb bin ich froh, dass ich das im Fernsehen, in diesen Formaten ein bisschen wiedergeben darf.