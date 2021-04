Mit Hand in Säge: Per Heli ins Spital

Dramatischer Rettungseinsatz Freitagvormittag in der Seesiedlung in Hornstein. Ein Pensionist hatte mit einer Kreissäge hantiert und war dabei mit der Hand in die Säge geraten. Notarzt, Sanitäter sowie ein Hubschrauber eilten zum Unglücksort. Der Patient wurde nach Wien in ein Krankenhaus geflogen.