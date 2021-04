Auf Ehefrau mit Beil eingeschlagen: 10 Jahre Haft

Nach fast einem Jahr in Untersuchungshaft nimmt der bislang Unbescholtene am Donnerstag auf der Anklagebank Platz - in greifbarer Nähe sein Rollator. Kaum vorstellbar, dass sich hinter diesem arglos scheinenden Mann ein mutmaßlicher Mörder verbergen soll. Erinnern kann sich der 76-Jährige nur noch bruchstückhaft an das, was sich am 30. Juli in dem Einfamilienhaus in Lustenau zugetragen hat. Entsprechend schwierig daher auch die Einvernahme des Angeklagten.