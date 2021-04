Verkehrssicherheit: Österreich nur auf Platz acht

Vorreiter mit deutlich höheren Verkehrsstrafen

Die Verkehrsstrafen sind in den Staaten mit hohem Verkehrssicherheitsniveau deutlich höher als in Österreich. 20 km/h zu schnell kosten in Norwegen umgerechnet nur 460 Euro, in Schweden umgerechnet rund 235 Euro, in der Schweiz umgerechnet 165 Euro und in Dänemark ab 135 Euro. Handy am Steuer kostet in Norwegen umgerechnet 170 Euro, in Schweden 150 Euro und in der Schweiz rund 200 Euro. In Schweden sind die Strafen für Alkohol am Steuer einkommensabhängig mit einer Mindeststrafe von 40 Tagsätzen, in Dänemark bis zu einem Monatsgehalt. In Norwegen und Island beträgt die Mindeststrafe mehr als 450 Euro, in der Schweiz mehr als 500 Euro.