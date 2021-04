Heißes Gerücht! Zieht es Hansi Flick nach Italien?

Die Erfolge von Flick mit den Bayern rufen neben dem DFB allerdings auch andere Interessenten auf den Plan. Juventus Turin soll ernsthaft über eine Verpflichtung des Deutschen nachdenken. Derzeit werden die Italiener von Andrea Pirlo gecoacht, doch das Team aus Norditalien konnte sowohl in der Serie A, wie auch in der Champions League der hohen Erwartungshaltung nicht gerecht werden. Die letzte Chance auf einen Titel bietet sich am 19. Mai im Cup-Finale gegen Atalanta Bergamo.