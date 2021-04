Swapfiets: Fahrrad-Abo gibt es jetzt auch in Wien

In Amsterdam, Barcelona, Berlin oder Paris ist man mit den ikonischen Fahrräder mit dem blauen Vorderrad schon präsent, wie das Unternehmen mitteilte. Nun ergänzt ein Pop-Up-Store in der Josefstadt die Swapfiets-Landkarte. Ein größeres Geschäft soll später folgen. Geworben wird unter anderem mit der raschen Verfügbarkeit des Produkts: „Die extrem hohe Nachfrage macht neue Stadtfahrräder in Wien jetzt bereits zur Mangelware.“