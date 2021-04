Familienbericht: „Erfolgreichen Weg gegangen“

Der Bericht komme zu einer „sehr schwierigen Zeit für Familien und uns alle“. Besonders in der Krise habe sich die Stärke der Familien gezeigt. Jetzt gehe es darum, die „besten Rahmenbedingungen“ zu schaffen. Ein zentrales Instrument soll der bis Juni verlängerte Familienhärtefonds darstellen, in dem 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden seien. Konkret gebe es bereits 97.000 Antragsteller. Raab erinnerte auch an den Kinderbonus in der Höhe von 360 Euro pro Kind.