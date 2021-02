Neues Familienpaket mit 150 Millionen Euro

Grüner Pass auch in Österreich möglich?

Anschober erwartet sich keine großen Änderungen beim Impfplan, wenn der AstraZeneca-Impfstoff für Über-65-Jährige zugelassen wird, aber eine Erleichterung für ältere Menschen bei der Organisation. Er sprach in Anlehnung an den Grünen Pass in Israel zudem an, dass man sich Erleichterungen für Geimpfte auch in Österreich vorstellen könne, sobald mehr Personen geimpft seien.