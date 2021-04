Fast 300.000 Covid-Impfungen in Tirol durchgeführt

Appell an Bevölkerung

Gesundheitsdirektor Thomas Pollak appelliert indes an alle Impfwilligen, die sich noch nicht vorgemerkt haben, sich möglichst rasch unter www.tirolimpft.at anzumelden. Das sei vor allem für die Organisation und Planung der Phase 3 des Tiroler Impfplans, die bald im größeren Umfang ausgerollt werden könne, wesentlich. Man hoffe, dass die zugesagten höheren Impfstoffmengen im Mai in Tirol eintreffen werden.