SPÖ-Jugendreferat ruft ÖFB-Team zu WM-Boykott auf

Die Junge Generation der SPÖ ruft Österreichs Fußball-Nationalteam in einer Online-Petition zum Boykott der WM 2022 in Katar auf! „Gerade weil wir den Sport so lieben, können wir Korruption, Ausbeutung und sogar rund 6500 Tote in Katar unter dem Deckmantel des Fußballs nicht hinnehmen“, erklärte das Jugend-Referat der SPÖ am Dienstag. Das ÖFB-Team solle seine WM-Teilnahme schon jetzt unabhängig von seiner Qualifikation ausschließen.