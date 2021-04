„Lollipop-Tests“ bei kleinen Patienten zur Probe

Bis Ende April kommen diese Lutschertests in den Kinderabteilungen des Kepler Uniklinikums sowie am Klinikum Wels-Grieskirchen bei den kleinen Patienten zum Einsatz. Die Probenentnahme erfolgt bei dieser Testvariante nicht über einen Nasen-Rachenabstrich, sondern über den Speichel, der beim Lutschen an der Testspitze verbleibt. 90 Sekunden im Mund, braucht die anschließende Auswertung nicht länger als bei den üblichen Antigen-Schnelltests.