Bei Amazon kündigt die Mitarbeiter ein Computer

In einem Jahr jeden zehnten Mitarbeiter gefeuert

In einem US-Logistikzentrum in Baltimore, in dem in Summe rund 3000 Menschen arbeiten, sollen auf diese Weise zwischen August 2017 und September 2018 rund 300 Mitarbeiter entlassen worden sein. Das würde bedeuten, dass in diesem einen Logistikzentrum binnen Jahresfrist ein Zehntel der Belegschaft ausgetauscht wurde, weil es die Arbeitsvorgaben des Amazon-Managements nicht erfüllen konnte. In Nordamerika, wo insgesamt 125.000 Menschen in 75 Amazon-Lagern arbeiten, dürften demnach jedes Jahr Tausende Menschen von einem Computersystem gekündigt werden.