Ärztin: Asthmaspray bei Covid-19 „ein Schlüssel“

Was jeder zu Hause haben sollte

Jeder sollte einen Pulsoximeter zu Hause haben - auch das wird laut Kellermayr viel zu wenig betont: Das ist ein kleiner Fingerclip, in jeder Apotheke und größeren Supermärkten um etwa 30 Euro zu haben, der die Sauerstoffsättigung misst. So erkennen Patienten rechtzeitig, wann sie Hilfe brauchen. „Dass viele Patienten erst ins Krankenhaus kommen, wenn sie fast intensivpflichtig sind, wissen wir aus der ersten Welle in Norditalien“, so Kellermayr. Wichtig wäre auch ein Medikamentenlieferdienst für Patienten in Quarantäne: „Wenn das ganze Umfeld auf einen Schlag in Quarantäne ist, wer bringt denn das Rezept zur Apotheke? In der Praxis ist es meistens so: Das Familienmitglied mit den wenigsten Symptomen schleicht trotz Quarantäne außer Haus und fährt mit der Straßenbahn zur Apotheke.“